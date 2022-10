I tre giocatori del Napoli che potevano vestire la maglia della Roma

Roma-Napoli non è solo la sfida dei due ex Mario Rui e Juan Jesus. Sono infatti tre i giocatori del Napoli che potevano vestire il giallorosso

Roma-Napoli non è solo la sfida dei due ex Mario Rui e Juan Jesus. Sono infatti tre i giocatori del Napoli che potevano vestire il giallorosso. Il caso più clamoroso è quello di Matteo Politano: nel gennaio 2020 mancava solo l'ufficialità del suo passaggio dall'Inter alla Roma. L'affare saltò perché il club nerazzurro non era convinto delle condizioni fisiche di Leonardo Spinazzola, coinvolto nell'affare. Così si inserì il Napoli che si assicurò l’esterno d’attacco, ormai promesso giallorosso.

Gli altri due azzurri che sono stati trattati dalla Roma sono Franck Zambo Anguissa e Tanguy Ndombele. I due calciatori sono stati cercati da Mourinho stesso per rinforzare la mediana giallorossa, ma il Napoli è stato bravo e lesto a soffiarli ai capitolini.