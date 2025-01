Tuttojuve si lamenta: "Perdite di tempo e recupero assurdo, giocati solo 4 degli ultimi 11'!"

Massimo Pavan, vicedirettore di Tuttojuve.com, firma un articolo sul portale bianconero in cui si lamenta per le perdite di tempo del Napoli nel finale: “Motta deve capire rapidamente che sta alla Juve e limare qualche angolo spigoloso, non avrei parlato delle 6 sconfitte. Se la Juve perde da sei anni a Napoli vuole dire che fa schifo, se fa schifo non è una cosa che possiamo accettare la dobbiamo cambiare, avrei parlato del recupero e del tempo perso, dal minuto 84 al 95 si saranno giocati 4 minuti, se non ti fai rispettare, gli altri ti mangiano in testa, comunque, non abbiamo fatto un tiro nel recupero, quindi...".

Dobbiamo essere tutti più furbi, Conte sono mesi che piange miseria, Motta lo voglio più cattivo, deve capire bene che alla Juventus, tutto viene analizzato. La frase sulle sei sconfitte a Napoli poco felice, se prima hanno fatto schifo non bisogna accettarlo. Alla Juve fa la storia solo chi vince, se no sei un simpatico personaggio di passaggio".