Tuttosport: "+39 rispetto e amore"

Tuttosport, nell'edizione odierna, dedica l'apertura in prima pagina all'anniversario della strage dell'Heysel: "+39 rispetto e amore". In taglio alto spazio alla finale di Conference League: "Fiorentina col cuore!". Di spalla il futuro di Buongiorno: "Toro, in futuro con Buongiorno? Se nessuno offrirà a Cairo almeno 40 milioni, la Conference potrebbe trattenere il difensore". A centro pagina i problemi per il rinnovo di Lautaro Martinez: "Grana Lautaro. L'ira dell'Inter". Di seguito la prima pagina integrale.