Tuttosport: "ADL: 'Conte rivincerò'"

"Euforia Napoli che ora aspetta Lukaku".

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con il mercato della Juventus: "Koop-Juve, avanti tutta". A centro pagina spazio al Napoli che ufficializza Antonio Conte: "ADL: Conte rivincerò'. Euforia Napoli che ora aspetta Lukaku". Di spalla l'intervista a Gianluigi Buffon: "L'Italia non fallirà". In taglio alto spazio ai tennisti italiani che fanno sognare al Roland Garros: "Jannik il ragazzo d'oro, Jasmine delle meraviglie". Di seguito la prima pagina integrale.