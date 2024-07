Prima pagina Tuttosport: "Assalto del Torino, Gosens apre"

"Devo vincere? È bellissimo". Così il quotidiano Tuttosport esalta il nuovo tecnico bianconero Thiago Motta, che ha lanciato la nuova Juventus nella sua conferenza stampa di presentazione. L'inizio di una nuova era per l'allenatore, che vorrà puntare molto sui giovani per rilanciare la Vecchia Signora. E intanto la Juventus ieri si è assicurata Juan Cabal, difensore arrivato a titolo definitivo dal Verona dopo un vero e proprio blitz e un derby di mercato vinto contro l'Inter.

TORINO - Spazio dedicato anche al Torino in prima pagina, dato che i granata stanno lavorando per riportare Robin Gosens in Italia. L'ex difensore dell'Inter è disposto a trattare ma il Toro segue anche Hajdari e Adams.