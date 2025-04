Prima pagina Tuttosport avverte l'Inter: "Attenti al Kane"

"Bayern? Yildiz vuole la Juve". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che dedica ampio spazio alla Juventus e a Kenan Yildiz. L'attaccante turco è finito nel mirino del Bayern Monaco, che sogna un nuovo colpo in avanti ma che sta studiando anche le mosse giuste per arrivare a Huijsen. Il classe 2005 però vede soltanto la Juventus, pronta a costruire un nuovo progetto intorno a lui. La Juve però dovrà centrare assolutamente la qualificazione alla prossima Champions League, dato che Yildiz senza questo traguardo potrebbe anche finire sul mercato. La Vecchia Signora proverà a resistere in ogni caso, visto che Kenan è uno talenti su cui basare il presente e soprattutto il futuro.

CHAMPIONS LEAGUE - Spazio dedicato anche all'Inter e alla Champions League, dove i nerazzurri questa sera saranno di scena nei quarti di finale di ritorno. L'Inter infatti ospiterà il Bayern Monaco a San Siro, ripartendo dall'1-2 ottenuto nell'andata giocata all'Allianz Arena. Un vantaggio importante per la formazione di Simone Inzaghi, che dovrà difendersi dagli assalti dei tedeschi con il chiaro intento di ottenere la qualificazione alla semifinale: il Barcellona infatti attende proprio una tra Inter e Bayern Monaco.