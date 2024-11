Prima pagina Tuttosport: "Brividerby"

Quseta sera a Torino il match della Mole in cui la Juventus affronterà il Torino. "Brividerby" scrive a riguardo Tuttosport che in prima pagina riporta i fermo immagine di due pedine fondamentali: Yildiz, sponda Juve, e Ricci, sponda Toro. Per i bianconeri di Motta il match sarà fondamentale per non interrompere il percorso di crescita intrapreso, mentre per i granata la partita è importante per non sprofondare nel caos.