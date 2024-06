Tuttosport: "Brivido Yildiz. Sfida Kvara, chiama la Juve e Motta"

"I top club lo seguono, per i bianconeri è un punto fermo: atteso il prolungamento fino al '29".

Tuttosport, nell'edizione odierna, dedica spazio in apertura in prima pagina al talento turco della Juventus: "Brivido Yildiz. Sfida Kvara, chiama la Juve e Motta. I top club lo seguono, per i bianconeri è un punto fermo: atteso il prolungamento fino al '29". Di spalla il mercato della Juventus: "Douglas Luiz, la settimana per chiudere". Sempre di spalla spazio a Euro 2024: "Belgio flop. Francia, senza quell'autogol...". Più in basso il mercato del Torino: "Toro, tutto su Pinamonti. Barbieri il Bellanova bis?". Di seguito la prima pagina integrale.