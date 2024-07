Prima pagina Tuttosport: "Chiesa-Raspadori, facciamo cambio?"

"Chiesa-Raspadori, facciamo cambio?". Questo è il titolo principale della prima pagina di oggi di Tuttosport. L'affare con De Laurentiis può soddisfare le esigenze dei due tecnici. Inoltre, la quotazione è simile (25 milioni).

Spazio anche alla metà granata della città, con il seguente titolo: "Toro, che salto con Coco! E Hajdari è fortissimo". Definito il primo rinforzo in difesa, si punta a chiudere per il centrale del Lugano. In uscita Ilic, allo Zenit per 25 milioni.