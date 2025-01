Prima pagina Tuttosport critica e avvisa la Juventus: "Motta, avanti così ciao Champions..."

L'apertura dell'edizione odierna di Tuttosport è interamente dedicata a Jannik Sinner, vittorioso ieri agli Australian Open

L'apertura dell'edizione odierna di Tuttosport è interamente dedicata a Jannik Sinner, vittorioso ieri agli Australian Open nella finale contro Zverev che gli ha consentito di brindare al terzo Slam personale. Sfogliando il quotidiano torinese, la prima pagina dedicata al calcio è invece sulla Juventus e sul percorso di Thiago Motta in panchina che, a questo ritmo, mette in bilico anche la qualificazione per un posto alla prossima Champions.

"Motta, avanti così ciao Champions... - scrive TS -. Continuando con questo ritmo, i bianconeri non riuscirebbero a centrare l’obiettivo qualificazione. Ma ora il calendario dà una mano".