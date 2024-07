Prima pagina Tuttosport: "De Laurentiis incontra Buongiorno. Ma ci riprova pure l'Inter"

vedi letture

La 'Signora' accelera per chiudere l'affare con l'Atalanta. "Juve-Koop con Fede", intitola centralmente Tuttosport in apertura

La 'Signora' accelera per chiudere l'affare con l'Atalanta. "Juve-Koop con Fede", intitola centralmente Tuttosport in apertura, per evidenziare la chiave per sbloccare la trattativa con la Dea: Chiesa alla Roma. I giallorossi sono pronti a pagare 25 milioni (più 5 di bonus) per l'esterno.

Tiene banco il calendario della Serie A 2024-25, il Milan per l'attacco rivaluta l'opzione Morata mentre il Torino resta alla finestra per assistere al duello di mercato Napoli-Inter per Alessandro Buongiorno. Infine i quarti di finale degli Europei 2024 cominciano oggi.

Juventus - Koop con Fede

Serie A - Quanti big match vicini alla Champions

Torino - De Laurentiis incontra Buongiorno. Ma ci riprova pure l'Inter