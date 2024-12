Prima pagina Tuttosport di spalla: "Napoli in vetta, ma Balotelli lo spaventa"

"Juve a 5 stelle". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Impegno in trasferta questa sera per la Juventus. La squadra di Thiago Motta scenderà in campo all'U-Power Stadium per sfidare il Monza di Alessandro Nesta. Un'occasione per i bianconeri per rimanere agganciati al treno che vale un piazzamento nella prossima Champions League. Sul Napoli: "Napoli in vetta, ma Balotelli lo spaventa"