Prima pagina Tuttosport esalta Gonzalez: "Nico cose turche"

Si parla anche dell'altra metà della città, con il seguente titolo: "Il Toro rifà le fasce"

Nella prima pagina di oggi di Tuttosport, ecco qual è il titolo principale: "Nico cose turche". Al posto di Yildiz o al suo fianco: al "nuovo" Gonzalez manca solo il gol. Giocate, tiri, dribbling: i numeri dell'argentino con Tudor spiegano un attaccante trasformato. Ma è ora di ripagare i 33 milioni investiti dalla Juventus anche a suon di reti. A Parma potrebbero toccargli gli straordinari: Kenan è a forte rischio. Rispunta Milik: "Ogni giorno più forte". Emissari in Argentina per Modica. Spazio anche alle Juventus Women: oggi scudetto?

Si parla anche dell'altra metà della città, con il seguente titolo: "Il Toro rifà le fasce". Esterni deludenti: occhi su Tchatchoua e Kyriakopoulos. Walukiewicz, Sousa e Pedersen al di sotto delle aspettative: si cambia. Sul camerunense del Verona si muove anche l'Udinese, il greco del Monza può diventare il vice-Biraghi. Mercato che si preannuncia dunque vivace quello che dovrà fare il Torino in estate, sia in entrata che in uscita.