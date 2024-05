Tuttosport: "Forza Atalanta: sei l'Italia!"

"Dublino, ore 21: sfida al Bayer 'imbattibile' per l'Europa League".

Tuttosport, nell'edzione di oggi, apre in prima pagina con il possibile prolungamento del contratto di Yildiz con la Juventus: "Yildiz 10 e firma". In taglio alto spazio all'Atalanta in finale di Europa League: "Forza Atalanta: sei l'Italia! Dublino, ore 21: sfida al Bayer 'imbattibile' per l'Europa League". A centro pagina l'addio al calcio di Claudio Ranieri: "Ranieri lascia il Cagliari e il calcio: l'applauso e il rispetto di tutti".