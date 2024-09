Prima pagina Tuttosport: "Già sold-out per il Napoli: amore Juve da ripagare"

vedi letture

Entusiasmo alle stelle a Torino dove i tifosi hanno già esaurito lo Stadium in vista della prima stagionale di Champions contro il PSV. Un "Amore Juve da ripagare" per la squadra di Thiago Motta che, come scrive Tuttosport quest'oggi in prima pagina, sta trascinando il periodo dei bianconeri che saranno prima impegnati a Empoli. Per la sfida di questo pomeriggio contro i toscani, Motta punterà su Yldiz