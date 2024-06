Prima pagina Tuttosport: “Il Conte Day accende Napoli”

“Il Conte Day accende Napoli”. Titola così in un box in basso l’edizione odierna di Tuttosport: "Da ieri in città, oggi la presentazione a Palazzo Reale. Evento mondiale, 400 persone accreditate. L'ex ct accolto come un re: avrà potere assoluto. I nodi Kvara e Osimhen, idea Oosterwolde". Al centro spazio alla Juventus: "Thuram: 'Juve, sì'". In taglio alto la Nazionale: "Spalletti, furia per la vittoria".