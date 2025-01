Prima pagina Tuttosport in prima pagina: "Napoli da paura, comanda Conte"

Il Napoli vince in casa della Fiorentina e Tuttosport ne scrive in prima pagina. "Napoli da paura, comanda Conte". Spazio anche alle altre tematiche. "Motta, ridacci la vera Juve". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del quotidiano. Il quotidiano ha intervistato in esclusiva quattro ex bianconeri per parlare del momento della squadra di Motta, eliminata anche dalla Superrcoppa Italiana dal Milan dopo essere stata sconfitta in rimonta a Riyad per 2-1.