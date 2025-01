Prima pagina Tuttosport ironizza sulla pareggite della Juve: "Thiago Xché?"

vedi letture

MercaToro - "Casadei col brivido, c'è il rilancio Lazio": con i granata intesa raggiunta per un contratto fino al 2029

Thiago Xché?" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi commentando così l'ennesimo pareggio stagionale della Juventus di Thiago Motta che non va oltre lo 0-0 in casa del Bruges in Champions League. Juventus deludente in Belgio, i playoff sono al sicuro ma 16° segno X stagionale e passo indietro dopo la vittoria in campionato contro il Milan.

MercaToro - "Casadei col brivido, c'è il rilancio Lazio": con i granata intesa raggiunta per un contratto fino al 2029 con ingaggio da 1,5 milioni di euro e Vagnati spera di fargli svolgere le visite venerdì. Lotito però alza l'offerta e inserisce anche la percentuale sulla rivendita per il Chelsea.