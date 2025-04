Prima pagina Tuttosport: "Juve 4° posto: tanti guai, zero scuse"

Yildiz rischia 3 giornate di squalifica per il brutto gesto nel match contro il Monza e Kelly va ko per infortunio

"Juve 4°: tanti guai, zero scuse": titola così questa mattina in prima pagina Tuttosport, senza troppi giri di parole. Yildiz rischia 3 giornate di squalifica per il brutto gesto nel match contro il Monza e Kelly va ko per infortunio, ma per la Champions i calciatori non si danno più alibi. Messaggio del turco a Bianco e ai compagni: "Mi scuso, io non sono così". Oggi il giudice. A forte rischio Vlahovic e Koop. Gatti non recupera e dice: "Facciamoci un esame di coscienza". Quell'appello di Thuram.

Spazio anche all'altra metà di Torino, con questo titolo presente in taglio basso: "Superga, il processo sparito". La tragedia del Grande Torino: quanti misteri, tra carte scomparse o tagliate. Nuova inchiesta del quotidiano torinese sui documenti giudiziari originali: nell'Archivio di stato il fascicolo del processo penale del 1949 non si trova, colpi di forbice su quello civile di 1° grado. Domani altre rivelazioni.