Prima pagina Tuttosport: "Juventus, 50mln per Koopmeiners"

"50 milioni per Teun Koopmeiners" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Pronta l'offerta di Giuntoli per convincere l'Atalanta. In ballo anche alcuni bonus per avvicinarsi alla richiesta di 60 milioni di euro da parte della Dea. E l'agente dell'olandese manda un segnale bianconero. Stasera in campo la squadra di Thiago Motta per l'amichevole col Brest.

Torino - "Toro, sai fare gol?": a Metz alle ore 17 è ora di dare segnali in attacco. Adams pronto ad affiancare Zapata dopo la partenza con Sanabria. Schuurs: obiettivo metà agosto. Mercato: Stallo Gosens, frenata per Ilic allo Zenit.