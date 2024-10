Prima pagina Tuttosport: "Kaluku, fai tu il Bremer. Il Napoli vola sulle ali di Lukaku"

"Kalulu, fai tu il Bremer". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport dedicato alla Juventus. Il brutto infortunio di Bremer terrà il calciatore brasiliano lontano dai campi per diverso tempo. Adesso la palla passa all'ex difensore del Milan che dovrà prendere in mano la retroguardia della formazione di Thiago Motta.

Il Torino scenderà in campo questa sera a San Siro contro l'Inter. Una sfida insidiosa per i granata che vogliono cercare di fare uno scherzetto alla squadra di Simone Inzaghi. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina del quotidiano sportivo: "Vanoli frusta il Torino". Di spalla il Napoli che "vola sulle ali di Lukaku".