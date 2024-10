Prima pagina Tuttosport: "L'Italia di Fagioli e Ricci sfida anche le tensioni"

vedi letture

Una sfida delicatissima, che alza il livello d'allarme ad Udine.

"L'Italia di Fagioli e Ricci sfida anche le tensioni". Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola in prima pagina si è concentrato sempre sul prossimo impegno dell'Italia, che questa sera sfiderà Israele al Bluenergy Stadium in occasione della quarta giornata di Nations League.

Una sfida delicatissima, che alza il livello d'allarme ad Udine. Tornando al campo, il CT Luciano Spalletti dovrebbe affidarsi ancora allo juventino Fagioli che a centrocampo potrebbe essere affiancato nuovamente dal granata Ricci.