Prima pagina Tuttosport: "La Juve non vuole perdere Kolo Muani: Tu resti qui!"

Cinque gol in tre partite. Randal Kolo Muani ha avuto un impatto devastante sulla nostra Serie A. E la Juventus starebbe già pensando al rinnovo di un prestito con l'intenzione di tenerlo alla Continassa anche per la stagione prossima. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Kolo, tu resti qui".