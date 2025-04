Prima pagina Tuttosport - La Juve vuole ripartire da un grande nome: "Sognando Platini"

"Sognando Platini". Titola così questa mattina Tuttosport. L'assoluzione nel Fifa-gate ha riacceso le speranze dei tifosi di vedere "Le Roi" alla guida della Juventus. Michel Platini è considerato dal popolo bianconero la persona più indicata per difendere la società. Tuttavia, lui non pensa di rientrare nel calcio e la proprietà non lo ha cercato.

Si parla anche dell'altra sponda della città, con questo titolo: "Che forza Vanoli il trasformista: come giocare in borsa". Dal 3-5-2 iniziale al provvidenziale 4-2-4 di Roma, passando per il 4-2-3-1 e il 4-3-2-1: le variazioni portano frutti. "Studio e mi piace osare", dice il tecnico granata: il futuro è suo. Tifosi record, pienon col Verona.