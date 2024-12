Prima pagina Tuttosport: "Nico e Chico, nuova Juve. Milan, mago Reijnders

L'apertura dell'edizione odierna di Tuttosport è dedicata alla Juventus e alle possibili soluzioni di Thiago Motta per l'attacco. "Nico e Chico, nuova Juve", è il titolo scelto dal quotidiano, secondo cui la staffetta tra Nico Gonzalez e Conceiçao è un'opzione, anche se non l'unica soluzione, e i due potrebbero giocare anche insieme con Yildiz e Koopmeiners con un attacco dunque diverso.

"Mago Reijnders, guaio Leao", si legge invece in taglio alto. Lì il quotidiano piemontese dedica spazio al successo del Milan al Bentegodi contro l'Hellas Verona grazie alla rete dell'olandese. Per il portoghese, però, un risentimento muscolare, che allunga la lista degli infortunati in casa rossonera.