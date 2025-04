Prima pagina Tuttosport: "Osimhen costa troppa, Giuntoli vira su Lookman"

"Inter da urlo". Titolo breve ma significativo quello scelto oggi da Tuttosport per la prima pagina. Champions, andata dei quarti: impresa sul campo del Bayern, 2-1 firmato da Lautaro e Frattesi. Il capitano nel primo tempo corona un'azione favolosa. Poi, dopo la sofferenza e il pari di Muller, all'88' il blitz del centrocampista appena entrato. I tedeschi in casa non perdevano da 4 anni. Inzaghi: "Personalità, coraggio, aggressività: che partita!".

Viene dato uno spazio ugualmente importante anche alla Juventus, con un titolo che parla di mercato: "La Juve vira su Lookman". Osimhen, guaio decreto crescita. Il bomber ora al Galatasaray rischia di costare troppo d'ingaggio e il Napoli lo tratta con lo United, Giuntoli discute dell'anglo-nigeriano con l'Atalanta che chiede 60 milioni.