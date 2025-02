Prima pagina Tuttosport punge il Napoli: "Juve, Adeyemi è Con...te"

"Juve, Adeyemi è Con...te" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Il Napoli non è riuscito a ingaggiare Adeyemi a gennaio, l'esterno è rimasto al Borussia Dortmund ma in estate cambierà maglia e il tedesco torna a essere un obiettivo bianconero. Nuovi contatti tra il padre e Giuntoli. Per la difesa si continua a pensare ad Hancko.

MercaToro - Nel taglio alto spazio per le scelte dei granata: "Toro, un mercato da club in vendita". Priorità ai conti, non alle esigenze di Vanoli. Trattative chiuse in attivo, bilancio non appesantito malgrado la necessità di un vice-Zapata. E i due arrivi targati Red Bull fanno sperare i tifosi.