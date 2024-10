Prima pagina Tuttosport punta all'aggancio al Napoli: "La svolta anti-Conte"

Questa sera Thiago Motta affronta la Lazio con la sua Juventus, in un match che significa molto in chiave classifica. Il tecnico italo-brasiliano è chiamato a vincere per agganciare il Napoli, prima degli impegni di Champions e quello contro l'Inter. "Yildiz e Douglas per la svolta anti-Conte" titola a riguardo l'edizione odierna di Tuttosport. Contro gli uomini di Tudor, Motta giocherà infatti in emergenza.