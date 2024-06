"Sbarellati!", apre così in prima pagina l'edizione odierna del quotidiano torinese Tuttosport

"Sbarellati!", apre così in prima pagina l'edizione odierna del quotidiano torinese Tuttosport, parlando della vittoria della Nazionale di Spalletti di cui Barella è stato protagonista. Il sommario: "Avvio choc. Italia sotto dopo 23", poi rimonta in 5 minuti: 2-1 all'Albania". In taglio basso spazio al calciomercato dei bianconeri: "Juve su Kiwior: è l'alternativa a Calafiori. Derby col Milan". Un box è riservato al nuovo allenatore dei granata: "Di Francesco al Venezia libera Vanoli per il Toro". Di seguito la prima pagina integrale