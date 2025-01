Prima pagina Tuttosport: "Spiraglio Simeone per il Torino"

"Grazie, signor Danilo" scrive Tuttosport in apertura. L'addio del brasiliano emoziona il mondo Juventus. Il Flamengo anziché il Napoli: tifosi ammirati. Lui cita Agnelli e dice: "Forse è per rispettare i valori assorbiti qua che non posso più far parte di questo progetto". La storia di Veiga, l'idea Chukwuemeka.

MercaToro - "Spiraglio Simeone per il Torino": se riesce a trattenere Raspadori, Conte può liberare il Cholito. Su Beto prima scelta ora c'è anche la Roma.