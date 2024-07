Prima pagina Tuttosport su Buongiorno: "Ho detto no alla Juve. Avrei tradito me stesso"

La Juventus sta ancora operando sul mercato, nella fattispecie a centrocampo. "Urgenza Koop, scossa Douglas", l'apertura odierna di Tuttosport: con la frattura al piede di Miretti, la dirigenza bianconera deve velocizzare l'arrivo di Koopmeiners dall'Atalanta. Intanto l'ex Aston Villa si presente alla corte di Thiago Motta.

"Ho detto no alla Juve. Avrei tradito me stesso": così Alessandro Buongiorno si è presentato al Napoli. Intanto in casa Torino avanti tutta per Gosens, il Monza stupisce tutti con un super colpo in porta mentre il Milan chiude per un difensore e si avvicina a un nuovo terzino destro.

