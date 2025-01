Prima pagina Tuttosport sul mercato della Juventus: "Zirkzee conto alla rovescia"

Taglio alto dedicato al Torino, reduce da un magro 0-0 conquistato nell'ultimo turno di campionato giocato contro il Parma.

"Zirkzee conto alla rovescia". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, soffermandosi sulle mosse di mercato della Juventus. La Vecchia Signora segue sempre la pista legata all'olandese, l'attaccante preferito da Thiago Motta. La Juventus però non abbandona Kolo Muani, centravanti in uscita dal Paris Saint-Germain. In difesa, invece, c'è sempre Hancko in prima fila.

TORINO - Taglio alto dedicato al Torino, reduce da un magro 0-0 conquistato nell'ultimo turno di campionato giocato contro il Parma. Il Toro però si rinforzerà presto in attacco, dato che Vagnati sta per chiudere l'affare Beto con l'Everton. L'accordo con il club inglese, infatti, è davvero vicino.