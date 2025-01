Prima pagina Tuttosport sulla Champions: "Qui si fa la Juve. E l'Italia"

Viene scelto il seguente titolo come il principale della prima pagina odierna di Tuttosport: "Qui si fa la Juve. E l'Italia". Inter, Milan e Atalanta: ottavi vicini. E per motta col Benfica la Champions vale ancora di più.

Si parla anche del Toro, con questo titolo: "Preso Elmas. Casadei, che storia! Riecco Beto". Oggi visite per il centrocampista in arrivo dal Lipsia (prestito). Per l'azzurrino del Chelsea sfida a colpi di rilanci con la Lazio.