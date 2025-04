Prima pagina Tuttosport sulla Juventus: "Tudor sveglia Vlahovic e Kolo"

"Tudor sveglia Vlahovic e Kolo": titola così questa mattina Tuttosport. Oggi alle 18.30 Parma-Juventus: i due attaccanti insieme al via, non segnano da 2 mesi. Il loro periodo di digiuno è già costato alla società 6 milioni solo d'ingaggio. Con Yildiz al massimo in panchina, il tecnico oggi ha più che mai bisogno dei due centravanti sostenuti in attacco da Nico Gonzalez. Grana Djalò al Porto: rientro in anticipo dal prestito?

Si parla anche dell'altra metà della città, con il seguente titolo: "Toro, serve il riscatto. E Casadei ritrova Ricci". Anche la compagine torinista in campo alle 18.30, tra le mura amiche contro l'Udinese. Si gioca per il "solito" 10° posto, ma i tifosi vogliono rivedere lo spirito granata. Dubbio Vlasic: Vanoli pensa al trio Elmas-Gineitis-Karamoh dietro Adams.

Si parla anche della Coppa Italia, che questa sera apre il programma delle semifinali di ritorno. "Inter-Milan, Coppa paura. Nel derby c'è da farsi male", recita il titolo dedicato a questo tema. Inzaghi zitto per lutto papale, Conceicao invece parla rivendicando la propria fede: anche nella sua squadra. "Siamo un club da finali e trofei", dice il mister portoghese. Dopo la conquista della Supercoppa, potrebbe giocarsi un altro trofeo nell'arco di sei mesi battendo ancora i cugini.