Prima pagina Tuttosport: "Svolta Juve, anche Kelly"

"Svolta Juve, anche Kelly". Nella prima pagina di oggi di Tuttosport, questo è il titolo principale. Domani in Champions con il pieno di fiducia. E Giuntoli rispolvera anche il centrale del Newcastle.

Si parla anche dell'altra metà della città, con questo titolo in taglio alto: "Ragazzi cuore Toro, Vanoli inchioda Cairo". A Firenze pari in 10: "Squadra esempio per la società"