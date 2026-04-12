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Tuttosport titola: "Conte spera in Fabregas, Chivu in Pio"

Tuttosport titola: "Conte spera in Fabregas, Chivu in Pio"
Oggi alle 08:50Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Cuore di Juve". E' questo il titolo d'apertura di Tuttosport all'indomani del successo dei bianconeri in casa dell'Atalanta. Spazio anche alla sconfitta del Milan, in casa contro l'Udinese, con il seguente titolo in taglio basso: "Milan choc, bufera Leao". E poi sul Napoli: "Conte spera in Fabregas, Chivu in Pio".