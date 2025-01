Prima pagina Tuttosport titola: "Lukaku da Scudetto, capolavoro Conte"

"Lukaku da scudetto. Capolavoro Conte". E' questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport: "Domata pure l'Atalanta, com'è lontano lo 0-3 del Maradona. Sesta vittoria di fila e +6 sull'Inter".

"Bella e cattiva: è Juve". Non può che aprire così questa mattina Tuttosport, parlando del match vinto dai bianconeri per 2-0 ai danni del Milan grazie alle reti di Mbangula e Weah. Primo ko per Conceicao: "Niente scuse".

Si parla anche dell'altra metà della città, con questo titolo: "Toro, brivido B. E Vanoli avvisa: tutti in guardia". Ore 12.30: a Firenze match delicato per i granata. Mercato: Casadei più vicino e incontro con Under, in attesa di Beto.