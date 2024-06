“Toro, Buongiorno frena Conte”. Titola così in un box al centro l’edizione odierna di Tuttosport

“Toro, Buongiorno frena Conte”. Titola così in un box al centro l’edizione odierna di Tuttosport: "Incontro tra il difensore e il tecnico salentino al ristorante. 'Faremo un grande Napoli, ti vorrei con me'. Ma Alessandro deciderà solo dopo gli Europei". Spazio al centro a Morata. L'attaccante spagnolo potrebbe tornare alla Juventus per la terza volta per sostituire l'infortunato Milik, ma è necessario che si riduca l'ingaggio.