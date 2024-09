Prima pagina Tuttosport: "Viva l'Italia di Ricci e Tonali"

Questo è uno dei titoli presenti oggi in prima pagina su Tuttosport: "Viva l'Italia di Tonali & Ricci. E' caso Maignan". Il gran ritorno e il volto nuovo: svolta Spalletti.

"Così Koop si prende la Juve" è un altro titolo: l'olandese torchiato da Thiago per ritrovare il top della forma. Per quanto riguarda l'altra metà della città, eccone un altro: "Il tifo Toro: vai Vanoli, via Cairo!".