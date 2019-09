Icardi, alla prima in Champions col Psg la stampa punzecchia: "Gioco fisico ma zero pericoli"

Esordio dal primo minuto per Mauro Icardi col PSG, ieri nella sfida di Champions contro il Real Madrid. L'ex capitano dell'Inter ha giocato 61 minuti prima di essere sostituito da Choupo-Moting, una prestazione sufficiente ma non entusiasmante che per L'Equipe merita 6. Questo il giudizio del quotidiano transalpino: "Titolare per la prima volta, l'argentino ha impegnato la difesa madridista col suo gioco fisico ma non ha generato situazioni insidiose, se non un tiro che non ha creato pericoli".