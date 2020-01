Il 2019 di... Meret: la conferma di un predestinato che sogna l’Europeo

Il 2019 è stato sicuramente l’anno di Alex Meret. Le stigmate del campione le ha sempre avute fin da quando difendeva la porta delle giovanili dell'Udinese, ma difendere i pali di una squadra che lotta per le prime posizioni in Italia e in Europa non è mai una cosa scontata.

PORTIERE DA ‘SCUDETTO - Quando firmò per il Napoli aveva a malapena una decina di partite in Serie A, eppure si trascinava addosso quell’aura da predestinato che adesso si spiega perfettamente. Alex Meret è la vera ancora di questa squadra, il portiere che è sempre mancato al Napoli per compiere il passo finale, quello da Scudetto, sempre concentrato e sul pezzo, pronto a ogni evenienza, uno di quelli che ti regge un campionato intero a suon di prestazioni solide e miracoli provvidenziali.

STAGIONE NAPOLETANA - Se nel primo anno in azzurro vi era l’avvicendamento con Ospina, nell’attuale stagione, il portiere azzurro è uno dei giocatori più utilizzati prima da Ancelotti e ora da Gattuso. L’estremo difensore ha totalizzato quest’anno 18 presenze stagionali (12 in campionato e 6 in Champions) e complice l’avvio disastroso del Napoli sono stati solo 6 i clean sheet realizzati ma, nonostante ciò, è sempre stato uno dei migliori in campo.

NAZIONALE - I miracoli fatti con il Napoli hanno permesso ad Alex Meret di entrare nelle rotazioni di Roberto Mancini e a Palermo ha fatto il suo esordio con la Nazionale contro l’Armenia. Il portiere del Napoli sogna di andare all’Europeo e continuando così sarà dura per il C.t. della selezione italiana Mancini tenerlo fuori dalla spedizione a EURO2020.