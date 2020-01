Il 2019 di... Milik: l'attaccante su cui costruire il Napoli del futuro

Il 2019 è stato l'anno di Arkadiusz Milik. Il polacco è il giocatore su cui costruire il prossimo Napoli. diventato tra i più acclamati dalla tifoseria azzurra, a suon di gol ha dimostrato di aver messo finalmente alle spalle i tanti infortuni che ne hanno condizionato la carriera.

IL GIOCATORE DA CUI RIPARTIRE - Senza ombra di dubbio per età, caratteristiche tecniche e fisiche, il polacco è il calciatore su cui fare affidamento per il futuro. Mai una parola fuori posto, nessuna lamentela nonostante all'inizio il poco spazio avuto e soprattutto una grande forza di volontà che hanno permesso a Milik, di superare infortuni che avrebbero potuto stroncarne la carriera.

I NUMERI - Per Milik sono 19 reti fra serie A, Champions, Europa League e Coppa Italia. Dato ancora più positivo, se si tiene conto che il polacco non ha giocato tutte le partite, o per scelta tecnica o per infortunio. Non c’è dubbio che per il 2020 Rino Gattuso avrà a disposizione il bomber da cui ripartire per scalare le posizioni in classifica.

NAPOLI TERRA D'ATTACCANTI - Dopo i vari Cavani, Higuain e Mertens, la speranza di tutti i tifosi è quella che, a questo elenco di grandi attaccanti che hanno fatto o stanno facendo la storia del Napoli, si possa iscrivere presto anche Arek. Il polacco, se non avrà ennesime ricadute dal punto di vista fisico, ha tutti i mezzi tecnici e fisici per poter diventare tra i migliori bomber della squadra partenopea.