Il 30% degli utenti di TN premia Olivera: scelto come migliore in campo contro il Liverpool

Sconfitta indolore per il Napoli contro il Liverpool. Gli azzurri, nonostante il 2-0 in favore dei Reds maturato nei minuti finali, hanno chiuso al primo posto nel girone. Gli utenti di Tuttonapoli, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, hanno eletto Mathias Olivera come MVP della sfida. E’ stato scelto dal 30% come migliore in campo. Al secondo posto Lobotka con il 28%. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare).