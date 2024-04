Il baby Popovic in campo con la Primavera del Monza: spazio nel finale a Verona

Un gol per tempo, segnato da Ajayi e D'Agostino, ha permesso al Verona di alimentare la rincorsa al sesto posto.

E’ terminata 2-0 la sfida tra Hellas Verona e Monza, gara valida per la ventinovesima giornata del Campionato Primavera 1 Tim, giocatasi al “Sinergy Stadium”. Un gol per tempo, segnato da Ajayi e D'Agostino, ha permesso al Verona di alimentare la rincorsa al sesto posto.

Matija Popovic, il talento serbo classe 2006 che il Napoli ha girato al Monza per sei mesi e che tessererà a giugno per cinque anni non avendo a gennaio lo slot libero per extracomunitari, è entrato in campo al 77’. Fin qui ha totalizzato 69 minuti in tre partite con la Primavera brianzola.