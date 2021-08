Il Barça assicura: entro domani registrati Depay e Garcia, non ancora Aguero

A due giorni dall'esordio in campionato, il Barcellona non ha ancora registrato i nuovi acquisti, che dunque (per il momento) non potranno prendere parte alla competizione. Il club assicura che non ci saranno problemi, ma la verità è che le ore passano e ancora non si hanno notizie a riguardo. Secondo il club blaugrana, Depay e Garcia saranno regolarmente registrati domani, alla vigilia della sfida contro la Real Sociedad, mentre Agüero deve riprendersi dall'infortunio prima di procedere con l'iscrizione nelle liste de LaLiga. Ricordiamo che i giocatori svincolati non devono necessariamente essere registrati entro la fine di agosto. Un problema che invece non si pone per il quarto acquisto, Emerson Royal: il brasiliano è formalmente arrivato in prestito. Lo riporta Marca.