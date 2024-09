Il Bari cambia proprietà? L’emiro Al Sabah aspetta un segnale da De Laurentiis: la situazione

vedi letture

Dopo il silenzio dell’ultimo mese abbondante, sono infatti passati 45 giorni dall’incontro a Milano fra il presidente del Bari Luigi De Laurentiis e il membro della famiglia reale del Kuwait Malek Humoud Al Sabah, nel capoluogo pugliese si attendono novità sull’evoluzione dell’affare che potrebbe portare al cambio di mano del club cittadino. A fare il punto della situazione è L’Edicola del Sud che spiega come la bozza dell’accordo di riservatezza, necessario per procedere con la due diligence, non sarebbe stata ancora sottoscritta dalla proprietà italiana con la situazione che resta dunque in fase di stallo nonostante De Laurentiis avesse aperto alla possibilità di cessione con il desiderio di mantenere una quota di minoranza.

Gli emissari dell’emiro del Kuwait stanno intanto portando avanti un lavoro sotto traccia spostando le attenzioni su altri investimenti sul territorio pugliese con due ambasciatori che nei giorni scorsi sono stati nuovamente ricevuti dal Comune per parlare della possibilità di sviluppare progetti turistici sul litorale barese. L’ipotesi sullo sfondo è di realizzare un resort di lusso, dedicato all’ospitalità di clienti provenienti soprattutto da paesi del Golfo e del Medio Oriente, idea nata sulla scia del G7 tenutosi proprio in Puglia. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco Vito Leccese a margine di un evento: “L’ultimo incontro con lo sceicco è quello del 12 luglio, dopodiché non ho avuto nessun riscontro. - ha spiegato il primo cittadino - Un ritorno di Al Sabah a fine mese? Non ho notizie che vanno in questa direzione, ma dovesse accadere sarà il benvenuto in città”.

Secondo il quotidiano fra fine settembre e inizio ottobre Al Sabah dovrebbe tornare in Italia durante la settimana della Fiera del Levante e quella potrebbe essere l’occasione di un nuovo incontro con la famiglia De Laurentiis che però dovrà dare un segnale concreto circa la sua volontà di cedere il club. La sensazione è che se al massimo entro i primi di ottobre la trattativa con il club biancorosso non dovesse decollare, Al Sabah dirotterebbe i suoi investimenti nel calcio altrove, forte di almeno un paio di fondi sovrani che controllano società come Kuwait Airways e Kuwait Petroleum.