Ufficiale Il Benfica riaccoglie Renato Sanches: l'ex Roma torna in prestito con opzione

All'epoca il centrocampista aveva 19 anni, oggi ne ha 27 e la sua carriera non è andata avanti nel migliore dei modi.

Renato Júnior Luz Sanches torna a casa. L'ex "bambino prodigio" del calcio portoghese, dopo otto anni, vestirà nuovamente la maglia del Benfica, club che lo ha lanciato nel professionismo e che lo cedette nel 2016 al Bayern Monaco per 35 milioni. All'epoca il centrocampista aveva 19 anni, oggi ne ha 27 e la sua carriera non è andata avanti nel migliore dei modi: tanti prestiti, qualche passaggio a vuoto di troppo e un senso di incompiutezza evidente anche nelle tappe di Roma e PSG. L'unica esperienza positiva è stata quella a Lille, con cui ha disputato 91 partite in tre stagioni e ha conquistato una Ligue 1 1 da protagonista.

Questo l'annuncio del club di Lisbona: "Formatosi al Benfica, il 26enne centrocampista Renato Sanches torna a casa per vestire nuovamente la maglia delle Aquile e rinforzare la squadra di calcio professionistica nella stagione 2024/25, in prestito dai francesi del PSG. L'accordo prevede un'opzione di acquisto".