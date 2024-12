Il Betis vince, ma Natan non gioca: terza panchina di fila in Liga per il brasiliano

Il Real Betis vince 2-1 in trasferta contro il Villarreal nonostante oltre 60 minuti giocati con l'uomo in meno. A non comparire ancora una volta nella formazione titolare però è Natan: il difensore in prestito dal Napoli è alla terza panchina consecutiva in Liga, stavolta è entrato solo all'88esimo. Il centrale brasiliano si era guadagnato il posto da titolare in campionato, ma adesso pare scivolato di nuovo indietro nelle gerarchie, collezionando un minutaggio importante solo in Conference League ormai da qualche settimana.

