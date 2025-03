Il bottino dei "napoletani" in Nazionale: Lukaku on fire, gioia per McTominay e Raspa

vedi letture

Sono stati ben 12 i calciatori del Napoli convocati dalle rispettive Nazionali in questa sosta e diversi di loro hanno lasciato il segno. Primo su tutti, Romelu Lukaku: un gol nel ko per 3-1 contro l'Ucraina, per poi siglare una doppietta decisiva nella gara di ritorno che ha qualificato il suo Belgio, prendendosi la briga di segnare in mezza rovesciata.

Una gioia anche per Raspadori e McTominay, entrambi in rete su calcio di rigore. Poi compare sul tabellino un assist di Amir Rrahmani con il suo Kosovo. Giudicata positiva le prova di Politano, un po' meno quella di Di Lorenzo e Buongiorno, mentre Meret non è sceso in campo. Ok Gilmour. Olivera continua il suo ottimo rendimento con l'Uruguay e domani giocherà la seconda partita, anche il Camerun avrà un altro impegno ma non è certo di essere impiegato Anguissa.

Napoli, i dodici giocatori convocati dalle Nazionali:

Frank André Zambo ANGUISSA (Camerun)

Alessandro BUONGIORNO (Italia)

Giovanni DI LORENZO (Italia)

Billy GILMOUR (Scozia)

Stanislav LOBOTKA (Slovacchia)

Romelu LUKAKU (Belgio)

Scott MCTOMINAY (Scozia)

Alex MERET (Italia)

Mathias OLIVERA (Uruguay)

Matteo POLITANO (Italia)

Giacomo RASPADORI (Italia)

Amir RRAHMANI (Kosovo)