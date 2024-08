Il Brighiton asfalta l'Everton: 19' per Gilmour, Lindstrom resta in panchina

vedi letture

Per l'Everton, invece, è rimasto in panchina il neo acquisto proveniente dal club azzurro Jesper Lindstrom.

Esordio amaro in Premier League per l'Everton che cade in casa 3-0 contro il Brighiton. Ospiti in vantaggio al 26' con Mitoma, raddoppio al 56' con Welbeck. Dieci minuti dopo piove sul bagnato al Goodison Park quando su passaggio diagonale a Mitoma, il veterano Young fuori posizione strattona e atterrà il giapponese e viene espulso e far restare i padroni di casa in 10. All'87' chiude i contri Adingra per lo 0-3 finale, il Brighton segna nel recupero anche il quarto gol che viene annullato dal Var.

Nelle fila del Brighton 19' di partita per Billy Gilmour, il centrocampista obiettivo del Napoli è entrato all'82' con la gara che ha avuto 11' di recupero. Per l'Everton, invece, è rimasto in panchina il neo acquisto proveniente dal club azzurro Jesper Lindstrom.